1 Shakira e il debole per Damiano David

Tra Gerard Piqué e Shakira ormai sembra essere davvero finita. La cantante, infatti, avrebbe scoperto dei tradimenti da parte del calciatore e non sarebbe stata affatto contenta. Tramite una nota ufficiale, quindi, la coppia ha annunciato l’imminente separazione: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“.

Nonostante questo, però, sono uscite altre indiscrezioni sulla loro vita sentimentale. Il programma Viva la Vida, infatti, ha affermato di aver parlato con delle fonti vicine al calciatore. Queste avrebbero affermato che l’artista e Piqué sarebbero una coppia aperta da ormai tre anni. Sembra, quindi, che il giocatore sia rimasto particolarmente sorprese dalla decisione della moglie di separarsi, così come la famiglia di lui, la quale sarebbe da sempre stata a conoscenza dei loro accordi. In queste ore, però, spunta un’indiscrezione sulla cantante.

Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, sarebbe in atto una collaborazione tra lei e Damiano David, leader dei Maneskin. La performer, inoltre, lo troverebbe molto sexy: “Shakira e Piqué, come si sa, si sono lasciati dopo dieci anni e dopo due figli. Il presunto tradimento con una giovane cameriera da parte di lui non c’entra niente. Perché da tre anni i due erano una coppia aperta. Ora Shakira volta pagina: ha un nuovo progetto con i Maneskin e trova il leader Damiano molto sexy…“.

Molto probabilmente tra loro ci sarà solamente una collaborazione artistica, in caso. Damiano, infatti, è felicemente fidanzato da anni con Giorgia Soleri. Staremo a vedere cosa accadrà.