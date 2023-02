Shakira non perdona! Nuova canzone velenosa contro Piqué: il testo

NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

La canzone di Shakira contro Piqué

Shakira non demorde! Dopo BZRP Music Sessions 53, in cui attacca il suo ex Gerard Piqué (con tanto di simbologia numerica ben precisa), la cantante colombiana torna all’attacco con una nuova canzone. Brano con cui spera di poter raggiungere probabilmente lo stesso identico obiettivo del precedente.

L’artista ha firmato infatti la nuova collaborazione con Karol G per il singolo, Te queda grande. Anche in questo caso leggendo tra le righe è piuttosto palese come il tutto sia indirizzato a Piqué. E parte subito forte: “Te ne sei andato dicendo di avermi dimenticato e di esserti trovato una nuova ragazza. Quello che lei non sa è che mi stai ancora guardando tutte le storie”.

Andando a tradurre il pezzo e parafrasando il tutto Shakira dice di non avere alcuna intenzione di tornare con Gerard e che per questo lo reputa sfortunato: “Perché ora le benedizioni piovono su di me”. Con una stoccata la cantante sostiene, come immaginava, che probabilmente lui farebbe dei passi indietro per tornare con lei. Ma no, non sarà così.

Sempre continuando nella lettura della canzone, Shakira sostiene che lui avrebbe messo un like a una sua foto, per poi fare dei riferimenti alla sua relazione con Clara Chia Martì: “Sembri felice della tua nuova vita. ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando?”. Da queste parole si presume che Piqué, almeno secondo la versione della cantante, avrebbe avuto dei ripensamenti adesso che è impegnato con la sua nuova compagna e abbia provato a ricontattare la sua ex.

Peccato, però, che sia troppo tardi. Ben determinata ad andare avanti, Shakira sostiene di aver dimenticato quello che ha vissuto insieme a lui: “E questo è ciò che ti ha offeso”. Tra le tante stoccate, la cantante sottolinea come oggi la sua vita sia migliorata e lui non è più il benvenuto.

Ma non solo, perché la cantante ha fatto dei riferimenti anche all’attuale compagna, sostenendo di non aver alcuna voglia di entrare in competizione per un uomo. Shakira si è detta comunque ferita di averlo visto con la nuova fidanzata. Oggi, però, ha deciso di voltare pagina!

Qui un piccolo estratto del brano della canzone di Shakira:

“Vederti con la nuova fidanzata mi ha fatto male

Ma sono già per conto mio

Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato

Ed è questo che ti ha offeso

Che anche la vita è migliorata per me

Non sei più il benvenuto qui

Ho visto cosa mi ha tirato la tua ragazza

Questo non mi fa nemmeno arrabbiare, sto ridendo, sto ridendo“

Vedremo come deciderà di rispondere Piqué a questo ennesimo attacco di Shakira!