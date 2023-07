NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Isola dei Famosi 2023

In un’intervista Pamela Camassa svela quanti kg ha perso durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi in Honduras

Isola, i kg persi da Pamela Camassa

L’esperienza a L’Isola dei Famosi è stata particolarmente intensa anche per Pamela Camassa, giunta fino alla finale. In Honduras, come confidato al settimanale Gente, si è trovata molto bene. Per lei per quanto siano stati comunque mesi difficili, sente la mancanza di quei luoghi e non avrebbe mai immaginato di poterlo dire.

Tra le tante rivelazioni fatte, Pamela Camassa ha parlato anche dei suo “prima” e “dopo”, facendo notare le differenze circa i kg persi nel corso dell’avventura a L’Isola dei Famosi. Ebbene a Cayo Cochinos la compagna di Filippo Bisciglia ha perso ben 8 kg, ma non sembra aver faticato particolarmente.

Proprio alla rivista menzionata precedentemente, Pamela Camassa ha dichiarato di non essere provata dopo 64 giorni di permanenza lontana da casa: “Non più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno”.

Per poi aggiungere sui kg persi: “In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”, ha fatto sapere Pamela Camassa. Dunque a differenza di altri naufraghi pare non abbia patito troppo la fame, anzi. Ben allenata e attenta a uno stile di vita sano ed equilibrato, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è andata dritta come un treno.

Ecco il suo “prima” e “dopo”…

Il prima e dopo di Pamela Camassa

Intanto ora si gode un po’ di relax, ha festeggiato il compleanno di Filippo Bisciglia in Sardegna, dove lui è impegnato con la conduzione di Temptation Island, ma ha già i piani per l’imminente futuro. Come ogni anno, infatti, Pamela Camassa ha fatto sapere che raggiungerà la Versili, da buona toscana. Un qualcosa che le ricorda la sua infanzia: “(…) Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.