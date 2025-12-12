La cantante parla per la prima volta della fine della storia con Gerard Piqué, raccontando dolore, figli e il ruolo terapeutico della musica

Shakira rompe il silenzio dopo la separazione

Diversi mesi dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Gerard Piqué, Shakira ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. L’artista, legata per dodici anni al difensore del Barcellona e madre dei loro due figli, ha concesso un’intervista alla rivista statunitense Elle, parlando per la prima volta del momento doloroso che sta vivendo.

La musica come terapia personale

Durante l’intervista, Shakira ha spiegato come la musica le abbia permesso di elaborare la separazione:

“Penso che fare musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. Mi aiuta a guarire. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere pezzi di me stessa dal pavimento. L’unico modo per farlo, davvero, è stato attraverso la musica, che in questo momento della mia vita ha portato luce.”

L’artista sottolinea come l’arte sia diventata il suo principale sostegno emotivo, aiutandola a trasformare la sofferenza in energia creativa.

Il difficile equilibrio tra pubblico e privato

Shakira ha raccontato le difficoltà di affrontare una separazione sotto i riflettori:

“È davvero difficile parlarne. Sto ancora vivendo tutto, e il fatto di essere sotto l’attenzione del pubblico rende tutto più complesso. Non è una separazione normale, ed è stata dura anche per i miei figli. I paparazzi sono fuori casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non c’è un posto dove posso nascondermi con loro.”

L’artista ha spiegato di fare tutto il possibile per proteggere i figli dagli effetti della separazione, cercando di preservare la loro serenità in un contesto di grande pressione mediatica.

Il dolore della delusione e la realtà dei media

Shakira ha inoltre espresso la sensazione di vivere un “brutto sogno” che però è reale:

“Vedere qualcosa di sacro e speciale, come pensavo fosse il rapporto con il padre dei miei figli, trasformarsi in qualcosa di sminuito dai media, è stato molto doloroso.”

La cantante sottolinea il peso della visibilità pubblica nella gestione della propria vita privata e del rapporto con Piqué, evidenziando come la mediatizzazione amplifichi il disagio personale.

Dall’inizio della storia ai giorni nostri

Shakira e Gerard Piqué si erano conosciuti nel 2010 sul set del video di Waka Waka (This Time for Africa), canzone scelta come inno ufficiale dei Mondiali di calcio FIFA 2010 in Sudafrica. Da quel momento, la coppia ha condiviso dodici anni di vita insieme, segnati da successi professionali e dalla nascita dei due figli. Oggi, la cantante affronta la separazione con riservatezza, cercando supporto nella musica e nella cura della famiglia.