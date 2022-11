Shorty’s 2: ospiti e biglietti della Convention del 12 e 13 novembre

Dopo lo strepitoso successo di A Day With lo scorso maggio e di Chilling @ Home 2, Night Sky Events Italia torna con Shorty’s 2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti presenti, il luogo dell’evento e i biglietti a disposizione.

Gli ospiti di Shorty’s 2

Il 12 e 13 novembre 2022 l’organizzazione no profit, Night Shy Events Italia ci regalerà due giornate indimenticabili. A seguito di A Day With assisteremo a Shorty’s 2, la seconda edizione dedicata alla serie televisiva Wynonna Earp.

Lo show western fantasy, composto da quattro stagioni, è andato in onda dal 2016 al 2021 ed è rimasto nel cuore di tanti telespettatori. E quale occasione migliore se non dare modo al pubblico di conoscere alcuni membri del celebre cast grazie a questa Convention?

Come già capitato nel 2019, anche quest’anno i fan di Wynonna Earp potranno partecipare a Shorty’s 2. Ma chi saranno gli ospiti?

Partiamo da lei… Kat Barrell! L’attrice, che ha avuto modo di recitare anche in Lost Girl, Reign e Star Trek: Discovery, l’abbiamo rivista in Wynonna Earp interpretare il personaggio di Nicole Haught, poliziotta della città di Purgatory e interesse amoroso di Waverly (ovvero Dominique Provost Chalkley).

Ma non solo. Shorty’s 2 accoglierà anche Martina Ortiz-Luis. La cantautrice e attrice ha lavorato per la quarta stagione della serie televisiva e ha ricoperto i panni di Rachel Valdez.

A chiudere questo fantastico terzetto è Charlotte Sullivan! L’attrice canadese, che abbiamo apprezzato in serie come Smalville, Chicago Fire, Law and Order, nel 2021 ha prestato il suo volto al personaggio di Brigitte Hogback in Wynonna Earp.

Tutte le attrici menzionate le vedremo in entrambe le giornate dedicate alla Convention Shorty’s 2.

Dove e quando si svolgerà la Convention

Probabilmente vi starete chiedendo dove si svolgerà la Convention Shorty’s 2. L’evento avrà luogo presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, non molto distante da Milano. Come scritto in precedenza le date scelte per questo imperdibile appuntamento sono il 12 e 13 novembre 2022.

Shorty’s 2: pass ed extra per incontrare gli ospiti

Ma i fan potranno incontrare le attrici? La Convention Shorty’s 2 permetterà non solo di partecipare alle varie attività della giornata, ma anche di poter conoscere personalmente le protagoniste dell’amata serie TV.

A disposizione dei fan sono stati messi in vendita dei pass (acquistabili sul sito di Night Sky Events Italia). Questi vi daranno modo di poter assistere alla data del 12, del 13 o entrambe.

E non è finita. Perché è possibile anche usufruire degli extra. Ognuno è dedicato a diverse attività:

Partecipare al Meet & Greet con ogni attrice;

La possibilità di ricevere uno o più autografi;

Una sessione di foto singola/duo o trio con le attrici;

Una sessione di selfie con ogni attrice menzionata.

Oltretutto, sempre in un’area messa a disposizione dal Cosmo Palace Hotel, chi è in possesso del pass apposito potrà partecipare anche all’esclusivo party, dove presenzieranno anche le attrici menzionate. Esattamente come avvenuto in passato per l’occasione è richiesto un dress code: stavolta a primeggiare sarà il total black!

Molte altre informazioni le troverete consultando le pagine social di Night Sky Events Italia, sul sito ufficiale o attraverso l’indirizzo mail [email protected]. Il cordiale staff a disposizione risponderà ai vostri quesiti e chiarirà i vostri dubbi (CLICCA QUI).

Novella2000.it avrà il piacere di prendere parte all’evento Shorty’s 2 e vi racconterà tutte le emozioni di due giornate davvero molto speciali.

Novella 2000 © riproduzione riservata.