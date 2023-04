Sì Sposaitalia Collezioni: torna a Milano la fiera del bridal

NEWS

Niccolo Maggesi | 13 Aprile 2023

Al contrario di quanto si possa pensare visti i tempi che corrono, il matrimonio resta uno degli obiettivi o dei momenti più speciali nella vita di giovani e meno giovani. A dirlo sono recenti indagini di Osservatorio Compass, che ha tracciato il ritratto di una Penisola molto attaccata alla tradizione delle nozze.

Detto questo si capisce ancora più facilmente quanto sia atteso il prossimo Sì Sposaitalia Collezioni, che si tiene a Milano questo fine settimana. L’Allianz MiCo, il più grande centro congressi d’Europa, ospiterà infatti la nuova edizione dell’evento da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, coinvolgendo aziende ma soprattutto esperti del settore e curiosi del mondo bridal.

Fashion Show aperti

Imprenditori, brand e stilisti confluiranno nel capoluogo lombardo praticamente da tutto il mondo, secondo un’accurata selezione di duecento espositori.

Tra gli appuntamenti più emozionanti della fiera, sicuramente i Fashion Show che da quest’anno, in una sala sfilate tirata su ad hoc, accoglieranno pure le future spose.

Fino a oggi certe esibizioni erano riservati agli addetti ai lavori. Stavolta invece l’evento consentirà a un numero comunque circoscritto di fortunate di godere delle novità 2024 in fatto di bridal.

Quattro sono i marchi di cui si è impazienti di scoprire le nuove proposte per spose e nozze perfette. Si tratta di MySecret Sposa, CHIARA BONI White, Rara Avis e Musani Couture.

All’entrata di uno dei Fashion Show dell’evento

Occhio agli accessori

Contestualmente alla manifestazione, i visitatori e le visitatrici potranno curiosare in un’area del tutto inedita dedicata alla gioielleria.

Al Precious Bride by HOMI Fashion&Jewels, si potrà immaginare di pronunciare il fatidico sì con indosso gli accessori più splendidi e originali.

Altri preziosissimi appuntamenti per chi non vede l’ora di coronare il proprio sogno d’amore o organizzare il matrimonio perfetto saranno le presentazioni, gli angoli di networking o gli incontri di business che imprenditori e eccellenti nomi del bridal si apprestano a tenere per il pubblico.

Tutte le informazioni sull’evento sono reperibile nell’apposita sezione del sito di Fiera Milano.