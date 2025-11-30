La serie comedy natalizia con un cast ricchissimo porta sullo schermo un’avventura magica tra Milano e la Sicilia, dal 5 dicembre sul colosso Netflix

Un’anteprima speciale al Cinema Barberini

Al Cinema Barberini è stata presentata in anteprima Sicilia Express, la nuova miniserie firmata da Ficarra & Picone, in arrivo su Netflix il 5 dicembre. L’evento, molto atteso, ha riunito cast, autori e giornalisti, creando sin da subito un clima caldo e già intriso di atmosfera natalizia.

Una comedy natalizia dal sapore magico

La serie racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani divisi tra il lavoro a Milano e gli affetti rimasti sull’isola. A pochi giorni dal Natale, però, la loro routine viene sconvolta da un’improvvisa e curiosa scoperta: un portale magico capace di cambiare completamente le loro vite. Da quel momento, infatti, i due vengono catapultati in una serie di situazioni comiche e imprevedibili, che metteranno alla prova i loro equilibri… e anche la loro pazienza.

Un cast ricco di volti amati

Accanto ai protagonisti Salvo Ficarra e Valentino Picone, la serie vede la partecipazione di Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari e Angelo Tosto. Inoltre, due ospiti d’eccezione – Jerry Calà e Giorgio Tirabassi – arricchiscono ulteriormente la produzione, aggiungendo valore sia sul piano comico sia su quello narrativo.

Dietro le quinte: il team creativo

Prodotta da Tramp Limited, Sicilia Express nasce dalla penna di Ficarra & Picone insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Il team è riuscito a combinare ironia, ritmo e atmosfera natalizia, dando vita a una storia leggera e coinvolgente, pensata per essere apprezzata da tutta la famiglia.