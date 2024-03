Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello di questa sera Anita Olivieri è stata smentita da Alfonso Signorini dopo aver affermato di non aver mai detto una frase sulla popolarità fuori dal reality.

Anita Olivieri viene smentita

Pochi giorni fa Anita Olivieri si è confrontata con Massimiliano Varrese in merito alla fine del Grande Fratello e alla popolarità che avrà una volta uscita dalla casa. Lei stessa ha affermato di non avere la pazienza di sopportare l’attenzione del pubblico perché le piace pensare ai fatti suoi e, per esempio, andare al cinema in tranquillità da sola:

“A volte penso ‘che bello’… Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E quindi penso di dovermi preoccupare… anche solo con un pensiero mi da fastidio, mi turba… perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre o andare a cena da sola…“.

All’inizio della puntata di questa sera Signorini ha fatto una battuta riportando a mente il suo discorso. Anita Olivieri ha affermato di non averlo mai detto e di non ricordarselo. A un certo punto però Rebecca Staffelli ha ripescato il video diventato virale e in qualche modo la concorrente è stata smentita: “Benedetta figlia, la fama è la fama. Devi solo ringraziare“.

La nostra Rebecca sempre sul pezzo… avevamo accennato proprio poco fa a questo video di Anita! 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/xpaRQHuulC — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Anita ha tentato di difendersi affermando: “Sarebbe carino se prima uno chiedesse e poi… Io ho detto solo che mi piace andare a cena da sola. Mi pesa il fatto che… Ho usato la parola ‘rompono’ ma stavo facendo un discorso con tante altre persone“. Ma Signorini l’ha tranquillizzata dicendo di non avercela con lei. Il conduttore ha voluto specificare che la fama e le opportunità non sono garantite dal Grande Fratello, ma bisogna crearsele.

La Olivieri, tuttavia, ha mostrato un po’ di fastidio iniziale. Anche se in seguito ha capito il discorso e la puntata è andata avanti con un nuovo scontro tra lei e Beatrice.