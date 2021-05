1 Silvia Raffaele ha partorito

Ricordate Silvia Raffaele? La calabrese è stata in passato tra le protagoniste di Uomini e Donne. Arrivò nel dating show condotto da Maria De Filippi nel 2015 come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Al termine del percorso però l’argentino le preferì la rivale Nicole Mazzocato, con cui ha vissuto una storia d’amore durata diversi anni. Successivamente a Silvia fu data l’opportunità di sedersi sul trono accanto a Gianmarco Valenza ed Amedeo Barbato.

Tuttavia l’esperienza come tronista non fu particolarmente fortunata per la Raffaele. L’unico corteggiatore a cui aveva mostrato interesse ammise di non provare attrazione per lei e la ragazza decise perciò di abbandonare il programma. Pochi mesi dopo conobbe poi il calciatore Andrea La Mantia, con cui è felicemente fidanzata ormai da diversi anni. E proprio il calciatore le ha dato la gioia di diventare mamma.

Poche ore fa La Mantia ha pubblicato una storia su Instagram in cui annuncia il lieto evento. “Benvenuto Lorenzo! Mamma e papà già ti amano“, ha scritto il calciatore dell’Empoli. Silvia Raffaele aveva annunciato di essere in dolce attesa attraverso un post sul suo profilo pubblicato il giorno di Natale. “Nonostante nell’ ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata , oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre“, aveva scritto l’ex tronista.

“La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo. Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti , ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie e per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti“, ha concluso la Raffaele. I migliori auguri da parte di tutti noi.