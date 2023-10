Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Era molto attesa l’intervista odierna di Sophie Codegoni a Verissimo da Silvia Toffanin. L’influencer ha parlato per la prima volta in TV della fine della storia con Alessandro Basciano. Durante il suo lungo intervento l’ex vippona ha raccontato la sua versione dei fatti, accusando Alessandro di averla tradita e di aver avuto comportamenti inappropriati.

Silvia Toffanin ha ascoltato con attenzione le parole della sua ospite e più e più volte ha fatto delle espressioni sbalordite per il racconto di Sophie Codegoni. La conduttrice non si aspettava, probabilmente, uno sfogo di questa portata e a fine intervista, prima di salutare l’influencer, ci ha tenuto a darle un consiglio.

Oltre ad augurarle buona fortuna per il suo futuro e di essere forte per sé stessa e per la sua bambina, Silvia Toffanin ha detto testuali parole a Sophie Codegoni:

“Sophie buona fortuna. Mi raccomando, stai forte per la piccolina, c’è la mamma e il papà sempre con te. E non tornare indietro, se posso darti un consiglio come se fossi una sorellina”. Infine Silvia Toffanin a Verissimo ha aggiunto: Perché le persone purtroppo… Si sbaglia, però è altrettanto vero che è troppo e tu hai l’esperienza personale della tua mamma che insegna”.

In ogni caso Sophie Codegoni ha dichiarato da Silvia Toffanin di non avere alcuna intenzione di tornare indietro. Avrebbe messo un punto definitivo a questa storia una volta per tutte e non vuole più avere niente a che fare con il suo ex Alessandro Basciano.

Anzi. Sophie Codegoni ha aggiunto che se non avessero avuto una figlia insieme, molto probabilmente, questa storia sarebbe finita almeno 6 mesi fa. Sotto lo sguardo attento di Silvia Toffanin ha spiegato: “Ho cercato di temporeggiare, perché abbiamo una bambina, ma poi alla fine ho deciso di chiudere dopo il tradimento e altri comportamenti avuti da parte sua”.

Intanto Alessandro Basciano è già intervenuto e chiede il diritto di replica. Attendiamo sviluppi.