A Verissimo Silvia Toffanin scoppia in lacrime

In puntata oggi a Verissimo Silvia Toffanin scoppia in lacrime durante la diretta nel corso di un’intensa intervista con la cantante Rita Pavone. Ecco cosa è successo.

Le lacrime di Silvia Toffanin

Che intenso pomeriggio oggi a Verissimo! Poco dopo la puntata in cui c’è stata la formazione della classe di Amici 24 (con qualche allievo già al centro delle polemiche), è tornata in TV la conduttrice Silvia Toffanin. La presentatrice ha accolto nel suo studio tantissimi ospiti, come spesso ci ha abituati, ma a colpire è stata l’intensa intervista con Rita Pavone.

La cantante ha raccontato il dolore per la scomparsa di suo fratello Carlo, al quale lei era davvero tanto legata: “Siamo rimasti io e Piero ora, questo mi fa male. Tutto è successo all’improvviso. Se fosse stato malato, sarei stata preparata. Ho perso in un mese una persona che ho amato per tutta la vita, ci siamo molto amati. Quindi è stata dura accettarlo e superarlo”, ha spiegato in studio a Silvia Toffanin.

Ma c’è stato anche un altro momento che ha provocato delle emozioni forti in studio. Questo perché la presentatrice ha annunciato a Rita Pavone che avrebbe ricevuto una lettera scritta dal marito Teddy Reno. Un messaggio davvero emozionante e pieno d’amore quello che abbiamo potuto ascoltare in diretta e che non ha lasciato indifferente nemmeno la padrona di casa.

Silvia Toffanin infatti è crollata letteralmente in lacrime, scusandosi perché non è riuscita a riprendere la parola immediatamente. Poi si è stretta in un abbraccio alla sua ospite.

È trascorso qualche istante prima che Silvia Toffanin riprendesse nuovamente la parola e proseguire la chiacchierata con la sua ospite, prima di congedarla. Non è la prima volta che la presentatrice manifesta emozioni pubblicamente in diretta, sintomo questo di quanto lei stessa viva nel profondo le storie di chi accoglie in studio.