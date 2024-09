Nemmeno è entrato nella scuola di Amici 24 e Luk3 è già nella polemica per un vecchio video (c’entra Angelina Mango).

La polemica per Luk3 di Amici 24

È iniziata oggi la nuova edizione di Amici 24 e abbiamo fatto la conoscenza dei primi giovani allievi della classe di canto e di ballo. Tra loro figura la presenza di Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello. Il 17enne di Benevento è arrivato nel talent per volere di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Il giovane cantante però sta facendo parlare non solo per il suo ingresso ad Amici 24, ma anche per un altro motivo. Sul web infatti alcuni utenti sono andati a ripescare un vecchio filmato realizzato da Luk3 su TikTok. Nel video il ragazzo chiedeva ai suoi numerosi follower: “Giusta la vittoria di Angelina?”.

Il quesito era in riferimento alla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024. E la conferma arriva anche dalla scelta del brano in sottofondo, dato che Luk3 ha selezionato il brano di Geolier, secondo classificato alla manifestazione. Andando a leggere tra i commenti, gli utenti si sono letteralmente divisi, tra chi si è detto d’accordo e chi no.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi orgogliosa di Angelina Mango: “Sei bravissima, sei nata per cantare e si vede”

Ma quel che colpisce è che proprio ora che Luk3 è arrivato ad Amici 24, il web non si è dimenticato di questo momento e il video è tornato nuovamente di moda, facendo discutere. Molti utenti non sembrano aver apprezzato la provocazione del ragazzo campano, ma è pur vero che in ogni caso si tratta di un suo punto di vista. Condivisibile o meno, sia chiaro.

Peraltro la cosa buffa è che l’incontro tra il nuovo allievo e Angelina Mango si è verificato proprio oggi nella scuola, dato che la cantante era presente come super ospite, mentre invece Luk3 ha fatto il suo ingresso nella classe del talent show. I casi fortuiti del destino.

Il video di TikTok di Luk3 di Amici 24

Un po’ come accaduto a Diego Lazzari con Mahmood, per intenderci, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.