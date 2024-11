Avete notato la camicia indossata da Maria De Filippi oggi ad Amici 24? La conduttrice ha scelto un brand molto noto. Ecco quale e il costo del capo d’abbigliamento, che tanto ha attirato l’attenzione del pubblico a casa.

La camicia indossata da Maria De Filippi

Oggi su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di Amici 24, condotto come di consueto da Maria De Filippi. Abbiamo assistito ad alcuni graditi ritorni come Veronica Peparini e Maura Paparo, ai giudizi di Cristiano Malgioglio e alla sconfitta di Sienna nella sfida di ballo, che ha visto l’ingresso di Francesca Bosco.

Oltre alle dinamiche del programma, a colpire sono sempre i look di Maria De Filippi. La conduttrice sfoggia sempre look colorati, come gli eleganti tailleur o i completi casual. Passa dai tacchi alle sneakers. Insomma varia molto sugli abiti che indossa, anche rispetto a quelli scelti per la prima serata.

Per le puntate pomeridiane di Amici infatti Maria De Filippi varia molto e oggi, per esempio, ha scelto una camicia total black, decorata all-over, con dei maxi pois d’oro. A firmare questo bel capo d’abbigliamento è Saint Laurent, una delle maison più amate e brand spesso sfoggiati dalla presentatrice di Canale 5. Il pezzo in questione quanto costa? Fa parte di una vecchia collezione ed è possibile trovarlo a un prezzo di 890 Euro circa, come ripreso da Fanpage.it.

Oltre a questa camicia, Maria De Filippi ha optato per dei pantaloni a effetto pelle, un modello total black che cade morbido. A differenza di altre puntate di Amici, stavolta è tornata a indossare i tacchi. Nello specifico degli stivaletti in pelle nera con tacco largo.

Anche per quanto riguarda i capelli Maria ha scelto il suo solito look sbarazzino, leggermente ondulati. Insomma una scelta semplice ma sempre azzeccata, che ha colpito il pubblico!