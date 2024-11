In puntata oggi ad Amici 24, in tanti hanno visto il momento in cui Rudy Zerbi si è mostrato con un foglio tra le mani. Qualcuno ha pensato che il commento scritto fosse “da copione”. Il web ha polemizzato sulla questione, ma c’è una spiegazione ben precisa che vi spieghiamo qui a seguire!

Nel pomeriggio di oggi Maria De Filippi ha tenuto compagnia al pubblico a casa con una nuova puntata di Amici 24. Una puntata dove non sono mancate sorprese, graditi ritorni, sfide e purtroppo l’eliminazione di una concorrente (e l’ingresso di una nuova). Durante la puntata però alcuni utenti hanno notato un dettaglio che ha coinvolto Rudy Zerbi.

Mentre diceva la sua, oggi l’insegnante senza accorgersi ha fatto vedere un foglio. Nel pezzo di carta, mostrato anche dalle telecamere di Amici 24 si legge il nome di TrigNo e la sua esibizione di oggi in puntata sulle note de Gli anni degli 883. Tra le righe è presente poi un trafiletto con su scritto “Commento” e il giudizio tecnico che poi Rudy Zerbi ha riservato al cantante durante l’appuntamento odierno non appena è stato interpellato.

Il professore di Amici 24, come abbiamo visto in puntata, ha dato un voto insufficiente al cantante di Anna Pettinelli e gli ha riservato delle critiche. Il pubblico che segue la trasmissione, però, si è domandato perché Zerbi abbia avuto tra le mani una pagina bianca con su scritti quegli appunti.

Prima che si creino equivoci strani e polveroni inutili sulla trasmissione è bene fare una precisazione. Tutti i docenti di Amici 24 hanno modo di seguire in settimana gli allievi e scoprire dunque come procede la preparazione in vista della puntata del pomeridiano di domenica, dove poi saranno messi in pratica gli insegnamenti ricevuti.

In prova in particolare, il giorno prima della puntata quindi, i professori della scuola di Amici 24 hanno la possibilità di sentire e vedere tutte le esibizioni. Questo gli permetterà dunque di farsi un quadro generale di ogni allievo ed esprimere un primo giudizio, che va confermato o smentito poi in diretta. Se ci fate caso, infatti, più volte durante la puntata della domenica capita che Zerbi o i suoi colleghi dicano “Ho visto meglio in prova”. Oppure frasi come “Ha fatto meglio ora rispetto alle prove”.

Il fatto quindi che Rudy Zerbi avesse quel foglio tra le mani oggi, significa semplicemente che si tratta di una sorta di promemoria. Un mezzo utilizzato da tutti gli insegnanti rispetto a quanto potuto seguire durante la preparazione. Il tutto per capire se confermare o meno il pensiero in seguito. La stessa Maria De Filippi infatti è già a conoscenza dei voti dati dai maestri di Amici 24. Proprio perché è al corrente di quanto successo. Ed è per questo che ne chiede poi un parere e se questo è cambiato o no rispetto a quanto potuto osservare in precedenza.

La polemica nata sul web, quindi, non ha motivo di esistere, proprio per i motivi citati nelle righe precedenti. Questione risolta!