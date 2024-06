NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Fedez

Dopo essere sparito dalla circolazione per giorni, oggi Fedez ha fatto ritorno sui social e ha così annunciato di avere un nuovo cane.

Il nuovo cane di Fedez

Pochi minuti fa, dopo essere sparito per giorni e dopo aver fatto preoccupare i fan, Fedez ha finalmente fatto ritorno sui social. Il rapper ha così postato una serie di scatti degli ultimi giorni e ha confermato di essere finito in ospedale a seguito di un piccolo malore. Tuttavia tra le foto condivise è stato impossibile non notare un dettaglio che sta già facendo discutere il web. Federico infatti ha presentato il suo nuovo cane, un cucciolo di golden retriever che ha immediatamente ha attirato l’attenzione. L’amico a quattro zampe del cantante, di cui al momento non conosciamo ancora il nome, assomiglia in modo impressionante a Paloma, il cane che aveva preso insieme a Chiara Ferragni pochi mesi prima della separazione ufficiale.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde al rumor

Solo di recente, nel corso di una live sui social, Fedez aveva affermato di sentire particolarmente la mancanza della cagnolina, con la quale aveva instaurato fin da subito un bellissimo legame. Il rapper in merito aveva dichiarato:

“Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più”.

Adesso dunque, a distanza di qualche giorno da queste dichiarazioni, Fedez ha mostrato il suo nuovo cane, che è proprio della stessa razza di Paloma. Ovviamente gli scatti in compagnia del suo amico a quattro zampe non sono passate inosservate e in questi minuti stanno già facendo il giro del web. Nel mentre il cantante si sta godendo il successo del suo nuovo singolo, Sexy Shop, che contiene riferimenti sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni.