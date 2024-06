Arisa è stata ospite del concerto a Milano dei Club Dogo e per l’occasione ha scelto di indossare un abito che ha attirato l’attenzione dei fan. Se guardate bene infatti potrete notare che non lascia spazio all’immaginazione.

Il vestito trasparente di Arisa

Dopo il Forum di Milano i Club Dogo sono riusciti a conquistare lo Stadio di San Siro e ieri sera hanno fatto scatenare i loro fan sulle note dei brani più famosi. Dopo essere rimasti lontani per diversi anni Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno deciso di riunirsi per ospitare sul palco alcuni cantanti che hanno collaborato con loro nel corso del tempo e tra questi vi era anche Arisa.

La cantante di ‘Fragili‘ ha attirato l’attenzione su di sé per via dell’outfit che ha scelto per salire sul palco. Nel video qui sotto si può vedere ma le foto più chiare sono presenti anche sul profilo Instagram dell’artista. Dopo essere approdata sul palco del Tim Summer Hits pochi giorni fa adesso la ritroviamo con un abito più audace e che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Quell’effetto vedo e non vedo ha fatto impazzire San Siro e i suoi fan sul web. Per realizzarlo Arisa si è affidata alla Maison Diesel, sfoggiando un lungo vestito tempestato di paillettes luccicanti. Si tratta di un modello fasciante con spalline sottili e caratterizzato da un effetto che crea trasparenze e contrasti su seno, cosce e pancia.

La cantante non è nuova a mostrarsi completamente nuda o quasi. Basti pensare alle foto senza veli che aveva pubblicato sui social quando rilasciò il simpatico annuncio perché alla ricerca di un compagno: “[…] Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Sicuramente il web ha molto apprezzato il suo abbigliamento sul palco di San Siro. Voi che cosa ne pensate?