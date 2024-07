Diverse settimane fa Fedez aveva annunciato l’arrivo della terza edizione del concerto benefico Love Mi. Tuttavia col tempo non si è più saputo nulla dello show e solo nelle ultime ore sta girando voce che il progetto sarebbe stato sospeso.

Il retroscena su Love Mi di Fedez

Chi segue Fedez sa bene che il rapper nel corso degli anni è sceso spesso in prima linea per aiutare i più bisognosi. Uno dei progetti di beneficenza più riusciti e più amati è stato senza dubbio il concerto evento Love Mi, che sia nel 2022 che nel 2023 si è tenuto in Piazza Duomo a Milano. Allo show, completamente gratuito per il pubblico, hanno preso parte diversi artisti della musica italiana, tra cui lo stesso Federico. Solo qualche settimana fa intanto il rapper aveva annunciato sui social l’arrivo della terza edizione di Love Mi, svelando anche alcune piccole novità.

Per la prima volta infatti lo show si sarebbe dovuto svolgere presso la Fiera Milano, un’area di 60mila metri quadrati che può ospitare fino a 60mila persone. Ma non solo. Il cantante aveva anche annunciato che per accedere al concerto il pubblico avrebbe dovuto acquistare un biglietto d’ingresso dal valore simbolico di 13 euro, 10 dei quali sarebbero andati in beneficenza, mentre i restanti 3 sarebbero serviti per la prevendita.

Da quel momento tuttavia dello show non si è più saputo nulla e in molti si sono chiesti che fine avesse fatto Love Mi. Adesso sembrerebbe arrivare la risposta. Stando a quanto riporta FqMagazine, che ha indagato sulla questione, pare che il progetto di beneficenza ideato da Fedez sia stato attualmente sospeso. Tuttavia a oggi non sono ancora ben chiari i motivi che avrebbero portato il cantante a mettere in pausa la realizzazione dello show.

Il pubblico intanto aspettava con ansia l’arrivo della terza edizione di Love Mi. Non è da escludere però che nei prossimi mesi arrivino ulteriori informazioni sul progetto.