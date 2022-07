Sanremo 2023: Simona Ventura ci sarà?

Si sta molto parlando di Sanremo 2023, grazie anche all’attenzione mediatica che il direttore artistico e conduttore Amadeus sta ponendo sulla manifestazione canora, giunta alla 73esima edizione. Al suo fianco vedremo Simona Ventura? È ciò che si stanno domandando in tanti, visti i recenti rumor.

Al momento unica cosa certa è la presenza di Gianni Morandi, annunciato come spalla destra del padrone di casa e Chiara Ferragni, che svolgerà il ruolo di co-conduttrice durante la prima e l’ultima serata. Il resto sarà rivelato passo passo dal presentatore con il trascorrere delle settimane. Intanto proprio Simona Ventura ha parlato in esclusiva a SuperGuida TV.

La conduttrice ha confidato di nutrire grande stima nei confronti del collega Amadeus e di aver ricevuto una chiamata proprio da Chiara Ferragni. Stando a quanto rivelato pare infatti che l’imprenditrice digitale quando deve fare qualcosa di importante che ha a che fare con la TV senta l’esigenza di confrontarsi con Simona Ventura. Ecco cosa ha raccontato:

“Amadeus è un genio assolutamente. Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei”.

Non ci è dato sapere se nella conversazione si sia parlato anche di altro e, nello specifico, di un suo possibile coinvolgimento. Dunque ci basiamo su quanto ha spiegato Simona Ventura a SuperGuida TV. Dunque al momento la conduttrice dovrebbe seguire da casa Sanremo 2023 da telespettatrice e amica di Amadeus e Chiara Ferragni. Ma chissà le cose non possano cambiare nei prossimi giorni!

