Grossa novità nelle prossime ore al Grande Fratello! Yulia e Javier lasciano il nostro GF e vanno al Gran Hermano in Spagna. In Italia, come già detto nelle scorse ore, arriverà Maica Benedicto.

Quello che sembrava solo un rumor si è concretizzato nelle scorse ore. È ufficiale: al Grande Fratello torna di moda lo scambio con i concorrenti di un’altra edizione, in questo caso la versione spagnola del reality show. Lo avevamo visto nell’edizione 9 e 10 del programma Mediaset e adesso si vuole provare ancora questo esperimento.

Abbiamo scoperto che in Italia arriverà la modella Maica Benedicto. Ieri piuttosto sorpresa ha lasciato il Gran Hermano, senza sapere quello che l’avrebbe attesa. Solo arrivata in studio, piuttosto stupita, ha scoperto che per lei l’avventura non era ancora finita e che avrebbe avuto la possibilità di raggiungere il nostro Paese. Ma se al Grande Fratello arriverà Maica, dal nostro GF chi va via? I concorrenti secondo quanto si apprende saranno non uno, ma DUE!

A lanciare l’indiscrezione sui gieffini che per qualche giorno si trasferiranno in Spagna è ancora una volta la pagina di X (Twitter), Tendencias de España. Ecco quanto riportato nel post in questione:

“ESCLUSIVA – Yulia e Javier saranno i concorrenti del Grande Fratello che verranno in Spagna. La cubana e l’argentino arriveranno a Guadalix nelle prossime ore”, si legge sul social network. La notizia ovviamente è già arrivata in Italia e ha suscitato diverse reazioni tra i fan del nostro GF.

Ciò significa dunque che in un modo o nell’altro questa sera Yulia Naomi Bruschi e Javier Martínez lasceranno la Casa del Grande Fratello e saranno immediatamente trasferiti in Spagna. Il soggiorno per i concorrenti menzionati durerà un paio di giorni.

Come la prenderanno quando lo scopriranno? Entrambi nel programma hanno instaurato un legame speciale con due gieffini, lei con Luca Giglioli, mentre lui con Shaila Gatta. Sicuramente questo scambio con il GF spagnolo metterà alla prova i rapporti di entrambi. Come se la caveranno? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprirlo!