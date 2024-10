Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, Max Giusti ha imitato nuovamente Cristiano Malgioglio e i due hanno indossato un copricapo a forma di zucca di Halloween.

Max Giusti e Cristiano Malgioglio a Che Tempo Che Fa

Ieri sera sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e anche stavolta ad arrivare nello studio di Fabio Fazio sono stati diversi ospiti. Non è mancata come al solito anche la parte del “Tavolo”, durante la quale le risate sono state assicurate. A far divertire il pubblico è stato infatti nuovamente Max Giusti, che è tornato a imitare Cristiano Malgioglio. Già qualche settimana fa il celebre comico aveva vestito i panni del paroliere, facendo sbellicare lo studio e tutti i telespettatori. Ieri sera dunque nel corso della nuova diretta c’è stato un altro siparietto che ha attirato l’attenzione del web.

Malgioglio ha infatti fatto il suo ingresso insieme a Simona Ventura e al loro fianco c’era proprio Giusti, vestito esattamente come il cantante. A non passare inosservato è stato però il copricapo che Cristiano e Max hanno indossato, a forma di zucca di Halloween. Pronta così la battuta del comico, che ha affermato: “Unica cosa, noi a mezzanotte dobbiamo andare via sennò questa diventa una carrozza”.

A prendere parola è stato anche lo stesso Cristiano Malgioglio, che tra le risate ha aggiunto: “Sai da dove arriva questa zucca? Viene dal Bangladesh”. Per tutto il resto della diretta di Che Tempo Che Fa così il paroliere e Max Giusti sono rimasti fianco a fianco, facendo divertire il pubblico.

Ad arrivare in studio nel mentre ieri è stato anche Tananai, che ha presentato il suo nuovo album Calmocobra, rilasciato solo qualche giorno fa. Il cantante ha a sua volta partecipato anche al Tavolo e ha cantato la celebre Tango insieme a Simona Ventura.