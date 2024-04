“Quindi per ora c’è solo una grande amicizia”, Silvia Toffanin incalza Nicholas e Giovanni sull’amore

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

Amici 23

Ieri pomeriggio abbiamo potuto vedere un’intervista fatta da Silvia Toffanin a Nicholas e Giovanni di Amici 23. Nel corso della chiacchierata hanno parlato anche dell’amore.

Nicholas e Giovanni parlano dell’amore

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo con la conduzione di Silvia Toffanin e tra i vari ospiti abbiamo visto Vladimir Luxuria, conduttrice del L’Isola dei Famosi 2024, insieme ai suoi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Poi è stata la volta degli ultimi due eliminati di Amici 23, ovvero Nicholas e Giovanni.

Come sappiamo i due ballerini hanno litigato durante il talent a causa di una frase poco carina che Giovanni ha usato alle spalle di Nicholas. Per diverso tempo non si sono più parlati ma oggi hanno rivelato di aver fatto pace e di aver ritrovato l’affiatamento di una volta. Si sono anche abbracciati e il danzatore genovese ha esclamato: “Ti voglio ancora più bene di prima“.

In seguito Silvia Toffanin ha anche fatto la sua domanda di rito parlando della loro situazione sentimentale. Entrambi hanno confermato di non aver alcuna love story in corso e di non starci nemmeno pensando perché vogliono concentrarsi sul lavoro. La conduttrice ha quindi concluso esclamando:

“Quindi per ora l’amore in stand by. C’è solo una grande amicizia tra di voi, che è la cosa più importante”.

Riferendosi al fatto che per adesso nella loro vita c’è solo l’affetto amichevole che provano l’uno per l’altro, mentre i sentimenti sono in pausa. A causa di come è stata posta questa frase sul web si sono rafforzate delle bislacche teorie nate qualche tempo fa. A volte capita, come accaduto anche al Grande Fratello, che i fan di un programma sognino una storia d’amore impossibile.

In questo caso al centro della questione ci sono finiti Nicholas e Giovanni, tra cui alcuni follower vorrebbero vedere una storia d’amore. Tuttavia gli ex ballerini di Amici 23 sono attratti dal sesso femminile, di conseguenza rimarrà solamente una fantasia irrealizzabile.