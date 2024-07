Today is day! Finalmente oggi Giovanni Terzi e Simona Ventura dopo sei anni d’amore si sono sposati e sono diventati ufficialmente marito e moglie. Ecco tutte le notizie sull’evento da oltre 200 invitati.

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

Mesi ricchi di matrimoni quelli che ci stanno accompagnando nel corso dell’estate. Oggi è la volta di Simona Ventura e Giovanni Terzi! È stato scelto il 6 luglio (ricorda gli anni in cui stanno insieme) come data delle nozze e finalmente quel momento è arrivato.

Dopo la festa di pre-matrimonio il 26 giugno a Milano con numerosi invitati, ecco una cerimonia per le persone a loro più vicine tra familiari e amici. Luogo dell’evento il Grand Hotel Rimini, che ha visto la presenza di oltre 200 invitati. Grande eleganza da parte di tutti, come mostrato dalle primissime immagini emerse sui social.

La celebrazione (si tratta di rito civile) ha visto grande trasporto da parte degli invitati e il matrimonio è stato celebrato da Stefano Bonaccini. A fare da supporto a Simona Ventura la sua testimone di nozze, Milly Carlucci.

Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha condiviso proprio il momento in cui è stata ufficializzata l’unione. Ecco tutta l’emozione da parte degli sposi…

Simona Ventura a È sempre mezzogiorno aveva promesso che non avrebbe deluso le aspettative, da donna di spettacolo, non avrebbe voluto essere sobria, ma appunto “spettacolare”. E così è stato a quanto pare! Questo il suo arrivo all’altare, dove ha svelato l’abito scelto per la maestosa cerimonia.

Novella2000.it e Novella2000 si uniscono ai tantissimi auguri giunti in queste ore ai neo sposi Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi. Vi auguriamo una lunga vita insieme! E ora via ai festeggiamenti con amici e parenti!