“I fidanzati li trovano su Amazon? Ma come fanno a innamorarsi così velocemente?”, l’ex volto di Uomini e Donne Karina Cascella è entrata a gamba tesa con questi commenti su Belen Rodriguez e Melissa Satta.

Karina Cascella a gamba tesa su Satta e Belen

Spesso al centro del gossip sia Melissa Satta che Belen Rodriguez hanno recentemente ritrovato l’amore. La prima con Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis, la seconda con Angelo Edoardo Galvano. Una scelta da parte di entrambe che ha scatenato il web e non sono mancate le critiche. Ora ad avere da ridire è Karina Cascella!

LEGGI ANCHE: L’ex tronista Angela Nasti avrebbe un nuovo amore (ed è un altro calciatore della Nazionale)

Sui social Karina Cascella ha risposto ad alcune curiosità da parte degli utenti. In particolare c’è chi le ha domandato un parere su Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato. Nel dettaglio l’utente in questione ha voluto sapere cosa pensa dei tanti flirt della showgirl argentina. Non si è fatta attendere la replica piccata dell’ex volto di Uomini e Donne.

Diretta e senza peli sulla lingua, Karina Cascella ha non solo parlato di Belen ma ha tirato in ballo anche Melissa Satta. E su entrambe ha riservato qualche critica:

“No ragazzi, io lo so che non dovrei rispondere a queste domande. So anche che non sono fatti miei, che non si giudicano le scelte altrui e bla bla bla. Però ditemi una cosa: c’è tra voi uno, e dico uno solo che ogni volta che vede le sue foto con il nuovo fidanzato non dice: ‘Ancoooora!’. Ma poi dove li trovano? Su Amazon tipo. Lei come Melissa (Satta, Ndr.) e come altre. Si lasciano, spariscono dai social 1/2 settimane e poi Puf, nuovo fidanzato!”

Sempre Karina Cascella ha anche aggiunto di smetterla di fare le persone false e dire che ognuno è libero di fare quel che meglio crede, perché tanto tutti la pensano allo stesso modo: “Ma io dico, come fanno ad innamorarsi così velocemente? E poi sempre le stesse foto! Stessi posti, stesse pose”. Altra cosa assurda per l’influencer è quando ci sono i figli di mezzo, che magari si trovano a dover fare la conoscenza di un uomo diverso. Secondo lei non si dovrebbero coinvolgere: “Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi…”.

Nessuna replica al momento da parte di Belen Rodriguez e di Melissa Satta. E voi che ne pensate?