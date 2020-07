Simona Ventura incontra Alfonso Signorini? La conduttrice fa chiarezza

1 Dopo le voci che parlavano di un ritorno a Mediaset e di un incontro con Alfonso Signorini, Simona Ventura fa chiarezza in merito

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Simona Ventura. Come è noto infatti durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva in molti hanno notato come la conduttrice sia stata in qualche modo fatta fuori. Nessun progetto, almeno per il momento, infatti sembrerebbe coinvolgere Super Simo nei prossimi mesi. A quel punto ad intervenire è stato TvBlog, che ha svelato come la Ventura stesse pensando ad un ritorno in Mediaset. Ma non solo. Si è anche parlato di un misterioso incontro con Alfonso Signorini, durante il quale si sarebbero potute decidere le sorti di Simona. Questo quanto si leggeva a riguardo:

“All’indomani della presentazione dei palinsesti che non hanno soddisfatto per nulla SuperSimo, Blogo apprende che sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro tra la conduttrice e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Per parlare di cosa nello specifico al momento non è dato sapere, ma nell’ambiente basta poco perché inizino a circolare voci su un eventuale coinvolgimento della Ventura nei progetti televisivi di Signorini che – per il momento – hanno un titolo ben preciso: Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane si scoprirà se l’incontro tra i due porterà ad una nuova svolta nella carriera della Ventura”.

Tuttavia adesso a fare chiarezza su questo presunto incontro con Alfonso Signorini ci ha pensato Simona Ventura in persona. Con un post sui social infatti la conduttrice ha smentito in qualche modo le voci che la stanno coinvolgendo, facendo intendere dunque che resterà in Rai. Postando una foto di un piatto di mozzarelle, la Ventura ha affermato con ironia:

“Bufale estive… Un tanto al chilo”.

Pare dunque che non sia previsto alcun incontro tra Simona Ventura e Alfonso Signorini. Ma quale sarà dunque il futuro televisivo di Super Simo? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche giorno fa è stato svelato che ad arrivare in Rai sarà niente che meno che Maria De Filippi. Rivediamo perché.