Simona Ventura: ‘Sposerò Giovanni Terzi, ma senza mascherina’

2 Simona Ventura tra le novità televisive del 2021 e il matrimonio con Giovanni Terzi: ‘Non ci rinunciamo, ma lo faremo senza mascherina’.

Simona Ventura è l’ultima protagonista del nostro settimanale. Sul numero di questa settimana, la popolare conduttrice campeggia in solitaria per annunciare il matrimonio con Giovanni Terzi e tutte le novità televisive del 2021. Da pochi giorni è rientrata in Italia dal Portogallo, dove ha registrato le primissime puntate di Game of Games. Proprio questo è il nome del quiz che la vedremo condurre su Rai 2 il prossimo marzo.

Riflettendo sulle recenti esperienze professionali e un passato che l’ha vista più volte risalire la china, Super Simo assicura di aver recuperato lo spirito di un tempo.

“In passato ci sono stati momenti in cui, come si dice, correva il cane e correva la lepre. Ma adesso vedo davanti a me solo un bel futuro. Mi è stato fatto del male, ma mi sono rialzata senza rancore. Questo è il momento in cui corro io!”.

E Simona Ventura “correrà” sulla seconda rete, alla testa di un format tutto nuovo del quale, con percepibile entusiasmo, parla in questi termini:

“Game of Games è un game show perfettamente nelle mie corde, tenuto a battesimo in America da Ellen De Generes e di cui esistono versioni in diversi Paesi. Di sicuro questa trasmissione mi dà modo di esprimermi a trecentosessanta gradi nella mia creatività, cosa molto difficile nella TV di oggi. Mi è stata data l’opportunità di essere autonoma, di andare a briglie sciolte e di questo ringrazio il direttore di Raidue Ludovico Di Meo”.

Simona si augura dunque che la fatica di queste ultime settimane, durante le quali ha lavorato lontano da casa, venga ripagata dal gradimento del pubblico.

Ma veniamo al privato…