Ritiro per Simone Biles

Momenti di grande tensione per Simone Biles. Come sappiamo la campionessa ginnasta statunitense quest’anno sta partecipando alle Olimpiadi 2021, che si svolgono a Tokyo dopo lo slittamento dello scorso anno a causa della pandemia. Nonostante in molti si aspettassero che anche quest’anno la sportiva avesse la vittoria in tasca, poco fa è arrivata la notizia che nessuno poteva aspettarsi. La federazione internazionale di ginnastica infatti pochi minuti fa ha annunciato che Biles si ritira dalle Olimpiadi, a causa di uno spiacevole infortunio.

Nel corso della gara a squadre a Tokyo, durante la prova al volteggio, Simone è stata costretta a fermarsi per via di un incidente alla gamba. Dopo essersi rannicchiata a terra, la Biles è stata immediatamente assistita da un medico, che l’ha fatta uscire dal campo. La ginnasta è rientrata solo qualche minuto dopo, con la gamba destra fasciata. Pare dunque che per la sportiva non ci sia modo di proseguire queste tanto attese Olimpiadi, e in questi minuti l’intero web si sta unendo per supportare Simone, che nel mentre solo poche ore fa sui suoi social aveva scritto:

“Non è stata una giornata facile o la mia migliore, ma l’ho superata. A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle. So che dovrei spazzolarlo via e far sembrare che la pressione non mi colpisca, ma dannazione a volte è difficile! Le Olimpiadi non sono uno scherzo! Ma sono felice che la mia famiglia sia stata in grado di stare con me virtualmente, significano il mondo per me”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Simone Biles, con la speranza che presto possa tornare a gareggiare.

