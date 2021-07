1 Un’atleta delle Olimpiadi somiglia a Lady Gaga

Sono ufficialmente partite le Olimpiadi di Tokyo e in queste ore stiamo assistendo alle prime premiazioni. Dopo lo slittamento dello scorso anno a causa della pandemia, quest’anno i giochi si stanno svolgendo con regolarità, naturalmente in completa sicurezza per gli atleti. Gli appassionati intanto giorno dopo giorno stanno seguendo quello che accade in Giappone, e senza dubbio anche nelle prossime ore ne vedremo delle belle, nonostante le condizioni climatiche possano mettere in pausa l’evento. Un tifone infatti potrebbe abbattersi sulla città di Tokyo nelle prossime ore e semmai ciò dovesse accadere la manifestazione potrebbe essere interrotta.

L’agenzia meteorologica giapponese ha fatto sapere che il tifone Nepartak può raggiungere addirittura i 90 chilometri all’ora. Entro la giornata di martedì dunque potrebbe raggiungere la città che ospita i giochi, che di conseguenza potrebbero esseri fermati momentaneamente. Attualmente però non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere, ma di certo qualora dovesse esserci uno stop forzato non c’è da preoccuparsi. Una volta tornato il sereno infatti le gare riprenderanno, e non mancheranno emozioni e colpi di scena.

Nel frattempo in queste ore è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Un’atleta della Giordania, J. Al-Sadeq, in gara alle Olimpiadi di Tokyo, è stata infatti scambiata per Lady Gaga! In molti hanno infatti notato una grande somiglianza tra la sportiva e la celebre pop star, che solo recentemente ha terminato le riprese del suo nuovo film, House of Gucci. Questo lo scatto che sta facendo il giro del web:

