Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2024 e tutto è pronto per la diretta. Nell’attesa andiamo a scoprire l’ordine di uscita dei Big e da chi saranno presentati i cantanti.

Come si esibiranno i Big stasera a Sanremo 2024

Dopo due puntate ricche di emozioni e tanta musica, stasera andrà in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo 2024 e come al solito ne vedremo di belle. Nel corso della diretta a esibirsi saranno i restanti 15 Big in gara, che saranno presentati dai colleghi che ieri sera sono saliti sul palco del Teatro Ariston. Questa mattina intanto si è svolta la tradizionale conferenza stampa, alla presenza di Amadeus, dei vertici Rai e della co-conduttrice Teresa Mannino.

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti è stato anche rivelato l’ordine di uscita dei Big e da chi saranno presentati i cantanti in gara durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ecco dunque come si esibiranno gli artisti:

01 Il Tre, che sarà presentato da Loredana Bertè

02 Maninni, che sarà presentato da Alfa

03 BNKR44, che saranno presentati da Fred De Palma

04 Santi Francesi, che saranno presentati da Clara

05 Mr. Rain, che sarà presentato da Il Volo

06 Rose Villain, che sarà presentata da Gazzelle

07 Alessandra Amoroso, che sarà presentata da Dargen D’Amico

08 Ricchi e Poveri, che saranno presentati da BigMama

09 Angelina Mango, che sarà presentata da Irama

10 Diodato, che sarà presentato da The Kolors

11 Ghali, che sarà presentato da Mahmood

12 Negramaro, che saranno presentati da Emma

13 Fiorella Mannoia, che sarà presentata da Annalisa

14 Sangiovanni, che sarà presentato da Renga e Nek

15 La Sad, che saranno presentati da Geolier

Ecco l’ordine di uscita dei Big della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Appuntamento alle 20.45 su Rai 1.