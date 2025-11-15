Jannik Sinner chiude la semifinale in due set e ora aspetta il suo avversario per l’ultimo atto

Sinner, campione in carica, non sbaglia un colpo e supera Alex De Minaur con un netto 7-5, 6-2, in meno di due ore di gioco, confermando ancora una volta il suo dominio sull’australiano. Per De Minaur si tratta infatti della tredicesima sconfitta consecutiva contro l’azzurro, un dato che racconta chiaramente l’andamento del loro testa a testa.

Dopo un primo set equilibrato fino al 5-5, Sinner ha cambiato marcia, strappando il servizio all’avversario e prendendo in mano la partita. Nel secondo set l’inerzia è stata tutta dalla sua parte: accelerazioni, precisione e un ritmo ingestibile per De Minaur, costretto a inseguire senza trovare soluzioni.

Ora Sinner attende il verdetto dell’altra semifinale — Alcaraz vs Auger-Aliassime — per conoscere il suo avversario nella finalissima di Torino.

A cura di Alba Coserntino

