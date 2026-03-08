L’azzurro cerca il pass per gli ottavi di finale nel deserto californiano contro il canadese

Jannik Sinner torna protagonista sul cemento della California per affrontare Denis Shapovalov nel terzo turno del prestigioso Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’altoatesino arriva a questo appuntamento con grande fiducia dopo aver letteralmente dominato il suo match d’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina superato con un doppio 6-1. Il numero due del mondo ha mostrato una condizione fisica eccellente e una precisione nei colpi che lasciano ben sperare i tifosi italiani per il proseguimento del torneo. Dall’altra parte della rete troverà un avversario imprevedibile come il canadese Shapovalov che occupa attualmente la posizione numero 39 del ranking mondiale ATP.

I precedenti

Il percorso del nordamericano in questa edizione del torneo è stato finora impeccabile grazie alle vittorie convincenti ottenute contro Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Proprio queste prestazioni confermano che il mancino canadese ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori e possiede il tennis necessario per impensierire i vertici della classifica. Sinner conosce bene le insidie di questo confronto poiché i precedenti tra i due tennisti vedono una situazione di perfetto equilibrio con una vittoria per parte. Il canadese si impose in cinque set agli Australian Open 2021 mentre l’azzurro si è preso la rivincita durante l’ultima edizione degli US Open.

“Denis è un giocatore molto talentuoso che può diventare pericoloso su questa superficie se trova il ritmo giusto con il servizio e il dritto,” ha dichiarato Jannik. Il tennista italiano ha poi aggiunto che dovrà restare molto concentrato su ogni punto per evitare che l’avversario prenda il comando degli scambi durante la partita.

A che ora si gioca

La sfida è programmata come terzo incontro sul campo principale di Indian Wells dove le sessioni inizieranno intorno alle ore 19:00 secondo l’orario italiano. Dopo il match femminile tra Sabalenka e Cristian e il derby americano tra Shelton e Tien toccherà finalmente al nostro portacolori scendere in campo. Considerando la durata media dei match precedenti è ragionevole prevedere che l’ingresso dei giocatori nell’arena avverrà non prima delle ore 23:00 di oggi domenica 8 marzo.

Dove vederla

Gli appassionati potranno seguire l’intera evoluzione della gara in diretta televisiva esclusiva sui canali di Sky Sport che detiene i diritti del torneo. Per chi preferisce la mobilità sarà disponibile lo streaming attraverso le applicazioni Sky Go e NOW garantendo una copertura totale dell’evento tennistico più atteso. La posta in palio è altissima perché il vincitore di questo scontro affronterà agli ottavi uno tra Tommy Paul e il giovane talento brasiliano Joao Fonseca.

