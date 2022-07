1 Tagliata l’esibizione di Sissi

Sono trascorsi ben due mesi da quando si è conclusa la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine del talent show a spiccare il volo è stata anche la carriera di Sissi, una delle allieve più amate e seguite del programma. La cantante ha così rilasciato il suo primo EP, Leggera, che ha ottenuto un ottimo successo. In queste settimane così, per promuovere il progetto, la Cesana ha girato l’Italia con una serie di date instore per incontrare finalmente il suo pubblico. Ma non solo. La giovane artista infatti ha anche annunciato il suo primo tour, e finalmente a breve si esibirà live in diverse città.

Come se non bastasse l’ex protagonista di Amici 21 sta anche partecipando a diverse kermesse musicali e solo qualche giorno fa è salita sul palco di Battiti Live. La cantante è così arrivata a Gallipoli per prendere parte alla manifestazione, che in questi giorni sta andando in onda su Italia 1. Proprio ieri sera la rete ha trasmesso la penultima puntata della trasmissione, quella registrata con la Cesana, tuttavia i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

L’esibizione di Sissi a Battiti Live, nonostante fosse stata registrata giorni fa, non è andata in onda, e così i fan si sono chiesti cosa fosse accaduto. Attualmente non è chiaro perché la performance della cantante non sia stata trasmessa, tuttavia con ogni probabilità potrebbe andare in onda la prossima settimana, nel corso dell’ultima puntata della kermesse. Sui social però non è mancata l’indignazione degli utenti.

