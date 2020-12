Sixtem Life: facciamo chiarezza sulle mascherine e i veri disinfettanti

Sixtem Life propone i prodotti Immuskill, con i quali venire incontro alle esigenze di disinfezione e protezione dal Coronavirus.

Mascherina su, mani pulite, oggetti disinfettati (smartphone, tastiera del computer, tablet, cornetta del telefono, interruttori, maniglie, volante…). Ormai tutti sappiamo come contenere la diffusione del Covid-19. Quello che non è a tutti chiaro, però, è che non tutte le mascherine sono uguali, e che un prodotto igienizzante non è la stessa cosa di uno disinfettante.

La scorsa primavera, con la prima ondata del Coronavirus Sixtemlife SRL, società italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di Dispositivi Medici a tecnologia avanzata, e operante in Italia e all’estero, si è attivata per sviluppare una strategia adeguata per creare una gamma avanzata ed efficace di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), per aiutare la gente a difendersi da questo aggressore-pandemico.

È nato così il Brand IMMUSKILL®, registrato a livello internazionale. Esso comprende dispositivi top level per la protezione individuale delle persone, certificati e registrati presso il Ministero della Salute. E tutti a prezzi competitivi, dunque alla portata di tutti.

C’è mascherina e mascherina

In commercio esistono diverse tipologie di mascherine: facciamo chiarezza.

Mascherine di comunità . Sono tutte le soluzioni fai-da-te o commerciali in stoffa o in TNT (Tessuto non Tessuto), normalmente costituiti di due strati di tessuto e in alcuni casi con l’aggiunta di un terzo strato filtrante fisso o rimovibile. Non offrono alcun tipo di protezione , in quanto si lasciano facilmente attraversare dalle secrezioni di saliva e respiratorie (droplets).

. Sono tutte le (Tessuto non Tessuto), normalmente costituiti di due strati di tessuto e in alcuni casi con l’aggiunta di un terzo strato filtrante fisso o rimovibile. , in quanto si lasciano facilmente attraversare dalle secrezioni di saliva e respiratorie (droplets). Mascherine chirurgiche . Sono il dispositivo di protezione più utilizzato per ridurre il rischio di diffusione.

. Sono il dispositivo di protezione più utilizzato per ridurre il rischio di diffusione. Mascherine FFP1- FFP2- FFP3. Principalmente utilizzate dai professionisti, scegliendo la Classe di protezione adatta in funzione del differente livello di rischio cui si è esposti, più è alto il numero più sono protettive.

Igienizzare o disinfettare?

Igienizzare costituisce l’insieme delle operazioni necessarie alla rimozione dello sporco dalle mani o dalle superfici. È sinonimo di “pulire”. Disinfettare rappresenta invece l’insieme di operazioni che consentono di eliminare germi, batteri e virus per ridurre sensibilmente la loro proliferazione.

I prodotti IMMUSKILL® sono tutti scientificamente testati per garantire la massima protezione contro la diffusione del virus.

Mascherine chirurgiche con il massimo grado di efficienza di filtrazione batterica, in taglia adulti e ragazzi.

con il massimo grado di efficienza di filtrazione batterica, in taglia adulti e ragazzi. Gel disinfettante mani con una formulazione a base di alcol e altre sostanze. Questo gli conferiscono la capacità di disinfettare (elimina fino al 99,9% di germi, batteri e virus), nutrire e idratare le mani.

con una formulazione a base di alcol e altre sostanze. Questo gli conferiscono la capacità di disinfettare (elimina fino al 99,9% di germi, batteri e virus), nutrire e idratare le mani. Salviette disinfettanti per la disinfezione e detersione di superfici delicate di oggetti di uso quotidiano: (smartphone, computer, interruttori…).

Novella 2000 © riproduzione riservata.