1 Subito alla prima puntata di Temptation Island 8 c’è stato il falò di confronto tra Sofia e Amedeo poiché lei ha scoperto il tradimento passato di lui.

Come era stato anticipato, una fidanzata, poco dopo l’inizio del percorso a Temptation Island 8, ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. Stiamo parlando di Sofia e Amedeo che quindi hanno avuto il falò di confronto anticipato.

Tutto è iniziato da lei che è stata chiamata dalla redazione del programma nel pinnettu e nel video il fidanzato parlava con gli altri ragazzi. Praticamente in passato Sofia aveva trovato una lettera d’amore e aveva creduto al tradimento. Lui però aveva detto che si trattava di una lettera che aveva scritto al posto di un amico per fargli un favore. In realtà quella lettera l’aveva scritta lui. Così ha confessato il tradimento dicendo anche che non ha mai avuto il coraggio di dirle la verità.

Sofia ne è rimasta sconvolta e si è chiusa in se stessa a riflettere, sfogandosi poi anche con le altre fidanzate. Per giorni ha riflettuto su tutto quanto e una volta arrivata al falò ha detto ad Alessia Marcuzzi che voleva il confronto con il fidanzato. Così la conduttrice è andato a chiamarlo.

Ecco cosa è successo…