Solange legge la mano a Matteo Salvini: ecco cosa gli ha predetto

1 Il sensitivo Solange incontra (per caso) Matteo Salvini e legge la sua mano: ecco cosa ha predetto l’esperto al leader della Lega (ESCLUSIVO)

«Prendi questa mano, zingara, e dimmi pure che destino avrò…» così ci ha incantati Iva Zanicchi con Zingara, celebre brano che l’artista ha portato al successo e che ha avuto un seguito clamoroso. E questa strofa è stata presa in prestito anche da Novella 2000 rivolta al maschile “Prendi questa mano, zingaro”, per l’incontro causale avuto tra Matteo Salvini e Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli.

Un incontro, come dicevamo, assolutamente fortuito, ma che non è passato del tutto inosservato. I paparazzi di Novella 2000 li hanno pizzicati insieme, come vedete nelle immagini sottostanti, riportate anche nel nuovo numero del nostro settimanale, che potete trovare in edicola ad un prezzo vantaggioso. Matteo Salvini, leader della Lega, per puro caso ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il sensitivo Solange.

Tra i due vi è stato un simpatico botta e risposta, come si può evincere da queste foto esclusive, con l’astrologo ‘televisivo’ che si è prestato, più che volentieri, nel leggere la mano al politico. In tanti si chiedono, però, cosa avrà predetto Solange a Matteo Salvini. Al momento non ci è dato saperlo ma vi sono varie ipotesi in merito.

(c) Novella 2000 n. 29 – 8 Luglio 2020

Solange e Matteo Salvini, infatti, potrebbero aver parlato del presente e futuro politico del leader del Carroccio oppure potrebbe aver dato lui qualche bella notizia per quel che riguarda la vita sentimentale del senatore, che come ben sappiamo è legato sentimentalmente a Francesca Verdini.

A seguire altre foto dell’appuntamento inaspettato tra Solange e Matteo Salvini…