Adriana Volpe fa delle insinuazioni sul matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran: lui replica e tra i due parte lo scontro in diretta.

Negli ultimi giorni come sappiamo Alex Belli ha duramente attaccato Adriana Volpe. Nel corso della scorsa diretta infatti l’opinionista ha reso l’attore immune dalle nomination, con la speranza che nei prossimi giorni possa cadere la maschera che secondo lei il gieffino avrebbe indossato. La Volpe infatti è convinta che sia Belli che Delia Duran abbiano messo in scena una recita perfetta, e non sembrerebbe credere ai due. Questa sera così Alex ha avuto modo di affrontare Adriana, che a quel punto ha fatto delle insinuazioni sul matrimonio di Belli e della Duran. Già qualche giorno fa l’attore aveva fatto delle precisazioni sulla sua unione con Delia, essendo ancora legalmente sposato con la sua ex moglie. Stasera così è tornato sull’argomento, e dopo aver sentito le accuse della Volpe ha affermato:

“Abbiamo sentito l’esigenza di chiamare le nostre famiglie e di celebrare una liturgia della parola. È un matrimonio religioso davanti a Dio e davanti a un diacono, per noi”.

A quel punto Adriana Volpe ha sganciato una bomba, affermando di aver scoperto come anche Delia Duran in realtà sia ancora legalmente sposata col suo ex marito! L’opinionista così ha affermato:

“Delia non è tua moglie né per lo Stato né per la Chiesa. Nel tuo cuore sicuramente la consideri tua moglie”.

Tuttavia Alex Belli non c’è stato e ha contestato le insinuazioni di Adriana Volpe. L’attore ha ribadito nuovamente la sua verità, e nel mentre attende ancora di avere un confronto con sua moglie. Che nelle prossime settimane Alex abbia modo di incontrare Delia Duran? Non resta che attendere per scoprirlo.

