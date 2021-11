Chi è Simone Russo di Amici 21? Età, altezza e Instagram

Tutto su Simone Russo, cantante della nuova edizione di Amici 21. Ecco alcune delle informazioni che abbiamo raccolto su di lui: dall’età all’altezza per passare alla vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Simone Russo

Nome e Cognome: Simone Russo (nome d’arte Vile)

Data di nascita: 3 maggio 2003

Luogo di nascita: Palermo

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautore

Fidanzato: Simone dovrebbe essere single

Figli: Simone non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: __simonerusso__

Simone Russo età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni sulla biografia di Simone Russo di Amici 21, in arte Vile.

Il cantautore è nato a Palermo il 3 maggio 2003, dove vive. Dunque la sua età è di 18 anni. Simone di Amici è del segno zodiacale del Toro. Non sappiamo altezza e peso.

Stando a quanto siamo riusciti a trovare Simone ha studiato presso il Liceo Classico G. Meli di Palermo e si è iscritto all’Università degli Studi di Palermo – Youpina.

Dal profilo Instagram abbiamo trovato una foto dove, da quel che ha scritto, pare sia in compagnia dei sue due fratelli Peppe e Nino.

Queste sono, al momento, le poche curiosità che siamo riusciti a raccogliere sul suo conto. Vediamo cosa abbiamo trovato circa la sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Simone Russo di Amici non siamo riusciti a estrapolare grandi informazioni.

Dal suo account Faceboook, però, abbiamo scoperto quella che dovrebbe essere la sua situazione sentimentale attuale.

Sembrerebbe, infatti, che Simone sia single. Vedremo se, dopo il suo ingresso ad Amici 21, ci sarà o meno la conferma definitiva di questo. I tre dagli scatti postati si mostrano molto affiatati.

Dove seguire Simone di Amici 21: Instagram e social

C’è modo di seguire Simone Russo sui social? Il cantautore di Amici 21 ha un profilo Instagram dove è possibile sostenerlo.

Qui, al momento, conta oltre 6 mila follower. Numero che lieviterà senza dubbio dopo il suo ingresso ad Amici. Pare infatti che di Simone abbia colpito non solo il talento, ma anche la bellezza.

Sulla piattaforma ci sono alcune sue immagini, da solo o in compagnia di amici e dei suoi fratelli. Oltretutto, sempre dal suo account, sponsorizza anche quella che è la sua musica.

Il ragazzo ha anche un account privato su Faceboook.

La carriera

Zerbi appena ha visto Simone Russo di lui ha detto che è un ‘talentuoso cantautore’. E così è effettivamente.

L’allievo di Amici 21 scrive per l’esigenza di raccontare qualcosa, ha uno stile moderno, tutto suo. Nei testi delle sue canzoni, come spiegato anche dall’insegnante, utilizza un linguaggio ‘reale’ che arriva dritto al cuore.

Simone di Amici, tra l’altro, ha una carriera già avviata come artista. Stando a quanto abbiamo visto, infatti, con il nome d’arte Vile, ha già pubblicato due brani: Ragazza di stile e Nicotina. Pensate che solo quest’ultima canzone, uscita nel 2020, ha superato quota 200.000 stream su Spotify.

Simone Russo ad Amici 21

Arrivato in casetta durante la puntata del pomeridiano del 19 ottobre, Simone Russo è lo sfidante di Giacomo Vianello. La decisione arriva da Rudy Zerbi che, poco convinto del cantante titolare, ha deciso così di metterlo alla prova per tutta la settimana. Il prof di canto ha espresso i suoi dubbi e per tale ragione si è preso del tempo per valutarli entrambi con calma.

La scelta finale è arrivata durante la puntata di domenica 24 ottobre, quando Rudy Zerbi ha sostituito Giacomo con Simone.

Così Simone si aggrega agli altri allievi di Amici 21. Scopriamo insieme chi sono tutti i concorrenti di questa edizione…

Gli allievi di Amici 21

A partire dal 19 settembre i concorrenti che stanno facendo parte della scuola di Amici 21 tra canto e ballo sono già piuttosto numerosi.

Alcuni di essi hanno ottenuto il banco grazie agli insegnanti di canto e di ballo o attraverso delle sfide e non mancano le eliminazioni, alcune di esse stanno facendo non poco discutere.

Ecco di seguito la classe di canto di Amici 2021:

Dopo la classe di canto, ecco chi sono tutti gli allievi di ballo di Amici 21:

I professori di Amici 21

Grandi novità anche per quel che riguarda i professori. Dopo l’addio di Arisa al programma al suo posto ritroviamo Lorella Cuccarini, che cambia così disciplina. New entry di quest’anno è invece Raimondo Todaro.

Questi i professori di canto:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Loro sono invece i docenti di ballo:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Veronica Peparini

Il percorso di Simone ad Amici 21

Dalla puntata del 24 ottobre ha preso il via il percorso di Simone Russo ad Amici 21. Superata la sfida con Giacomo il cantautore ha conquistato un posto nella scuola. Ora starà a lui conservare il suo posto nella scuola.

Simone Russo pare aver già attirato l’attenzione della ballerina Carola, la quale a sua volta ha scatenato un po’ la gelosia di Luigi.

Il percorso di Simone ad Amici 21, sebbene l’abbia voluto fortemente, non ha convinto a pieno nemmeno il suo insegnante Rudy Zerbi. Lui ha provato a concedergli diverse chance ma, dopo averle sfruttate tutte, ha deciso di metterlo in sfida. Scontro che Simone perderà e sarà così costretto a lasciare il programma.



(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.