Alfonso Signorini sul misterioso fidanzato di Soleil Sorge

Nel corso della puntata del 3 marzo 2022 Alfonso Signorini ha fatto delle rivelazioni in merito al fidanzato tenuto nascosto da Soleil Sorge. Inizialmente aveva ammesso di non credere molto alla sua esistenza, ma adesso ha fatto delle ricerche e ha scoperto tante cose. Chiamando Soleil in confessionale, tenendo all’oscuro tutti gli altri gieffini, ha rivelato alcuni dettagli sull’uomo. Ecco cos’ha rivelato:

La misteriosa figura c’è ed esiste. Inizialmente non ci credevo. Ha un nome e un cognome. Non ho fatto neanche tanta fatica. Questa sera non dirò il nome per rispetto alla sua privacy. Quando sei entrata nella Casa ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social… Aveva un Facebook ancora aperto. Su Google ha fatto cancellare delle sue foto pagando anche una discreta cifra. Lavora in un settore completamente diverso da quello del mondo dello spettacolo. Proviene da una famiglia seriamente impegnata nel proprio settore.

Soleil, una persona speciale che la aspetta fuori dalla Casa, una promessa… Una persona che continua ad esserci. Ed è un messaggio che la fa emozionare. #GFVIP pic.twitter.com/UahA4hXJuI — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Alfonso Signorini, poi, ha proseguito il suo discorso con Soleil Sorge: “Ho due notizie. Voi due avete fatto un patto. Cioè, cos’era? C e S, vi siete detti: ‘Qualsiasi cosa succeda là dentro sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me’. Lo avete fatto questo patto?“. La gieffina ha risposto: “Sì, ci siamo promessi quelle che per me sono le basi dell’amore. Oltre a questo ci siamo promessi amore, fiducia e onore. Ancora molto presto per il matrimonio“.

Alfonso, perciò, ha concluso: “Ti dico anche un’altra cosa. Questa persona continua a esserci anche da fuori. Dopo aver visto tutto ciò che è andato in onda. Continua a mantenere fede al suo patto. Si sta preparando seriamente per rivederti. Fa corsi intensissimi in palestra. E per adesso mi fermo qua“. (QUI per la puntata). Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.