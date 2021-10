1 I flirt di Soleil Sorge

Sono ormai anni che Soleil Sorge è una dei nomi più chiacchierati del web. Come sappiamo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne l’influencer ha dato il via alla sua carriera, finendo spesso anche al centro del gossip.

In particolare l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha fatto discutere per via delle sue relazioni, che spesso hanno attirato l’attenzione del web.

Vediamo dunque chi sono stati tutti i fidanzati, i flirt e i presunti tali di Soleil, da Luca Onestini fino ad arrivare a Gianmaria Antinolfi.

Partiamo proprio dalla relazione con l’ex tronista.

La storia con Luca Onestini

A gennaio 2017 Luca Onestini, dopo essere stato corteggiatore di Clarissa Marchese, diventa tronista di Uomini e Donne e tra le sue corteggiatrici c’è proprio Soleil Sorge. I due iniziano così una travagliata frequentazione, fatta di alti e bassi. L’influencer infatti a un tratto inizia a uscire con Marco Cartasegna, altro tronista del dating show.

Dopo numerose incertezze Soleil si dichiara per Luca e Onestini così arriva alla scelta, ricaduta proprio sulla corteggiatrice italo americana. Inizia dunque la storia tra i due, che tuttavia si conclude nell’ottobre del 2017, quando Luca è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2.

La Sorge infatti lascia Onestini, e nel mentre si riavvicina a Marco Cartasegna.

Andiamo dunque a vedere la loro storia d’amore.