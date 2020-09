1 Dopo Andrea Iannone, Soleil Sorge è stata beccata in compagnia di un altro ex fidanzato di Belen Rodriguez: ecco di chi si tratta

Non c’è pace per Soleil Sorge nelle ultime settimane. Dopo la fine della chiacchierata relazione con Jeremias Rodriguez infatti qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata con niente che meno che con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, sua ex cognata. A quel punto si è immediatamente ipotizzato che tra la blogger e il pilota ci fosse un flirt in corso. Tuttavia ad intervenire prontamente è stata la stessa Soleil, tramite un’intervista su Chi, che oltre a smentire le dicerie ha fatto anche una dura accusa a Iannone. Queste le sue dichiarazioni in merito su quanto accaduto:

“Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. […] Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis. […] Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità”.

Adesso però pare che Soleil Sorge ci sia ricascata! Il nuovo numero del settimanale Chi ha infatti pizzicato l’influencer in compagnia di un altro ex di Belen Rodriguez: Gianmaria Antinolfi. Come ben ricorderemo la showgirl argentina e l’imprenditore partenopeo si sono frequentati per una manciata di giorni, dopo la separazione tra la conduttrice e Stefano De Martino. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e così Belen ha voltato pagina, iniziando una storia con Antonio Spinalbese. A consolare Antinolfi però pare che adesso ci sia proprio Soleil, e stando a quanto si legge su Chi sembrerebbe che i due si sarebbero diretti proprio verso casa della blogger!

Cosa starà accadendo dunque? Soleil starà davvero frequentando Gianmaria? In attesa di news, rivediamo come ha replicato Andrea Iannone alle dure accuse della Sorge.