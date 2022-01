1 Soleil Sorge lancia una bottiglia ad Alessandro

Qualche ora fa un video con protagonista Soleil Sorge ha iniziato a circolare sul web. In questa clip, che potete trovare anche qui sotto, notiamo l’influencer che corre dietro ad Alessandro Basciano. I due si stanno divertendo e stanno giocando a lanciarsi l’acqua l’uno sull’altra da delle bottiglie. A un certo punto, però, una di queste scivola di mano alla vippona. I due si trovano in cucina con altri inquilini. La Sorge arriva di corsa con due bottiglie tra le mani. Ne muove una per tirarne il contenuto, ma per sbaglio le sfugge via l’intero contenitore, il quale va a sbattere per terra.

Soleil che voleva buttare l'acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

MI SENTO MALE 😂😂😂😂 pic.twitter.com/QHikXi50Nc — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 13, 2022

Urla di sorpresa tra gli altri concorrenti. C’è chi grida: “Ma voi siete pazzi!” e lo stesso Basciano che afferma sorpreso: “Mi ha tirato una bottiglia!“. Niente screzi, ovviamente. Si è trattato soltanto di un errore e non l’ha di certo fatto volontariamente. Sul web, però, hanno fatto il paragone con un’altra situazione. Questa avvenuta nel corso del Grande Fratello 9. Quella volta il lancio è avvenuto volontariamente. Protagonista dell’accaduto è stata Federica Rosatelli.

La gieffina aveva la fama di portare abbastanza scompiglio dentro la Casa più spiata d’Italia. Un giorno si trovava a tavola con gli altri inquilini. Lei seduta a capotavola da una parte e un altro concorrente all’altra estremità. La conversazione si è fatta molto accesa e i toni si sono alzati. Lei ha dato del “deficiente” a Gianluca e lui ha detto: “Sei una povera fallita. Sia con gli uomini e sia nella vita privata“. Tutto ciò deve aver fatto scattare una molla dentro Federica, la quale ha di scatto preso un bicchiere e lo ha lanciato contro il gieffino.

Per fortuna non l’ha colpito e nessuno si è fatto male, così come non è successo nulla nemmeno nel caso di Soleil Sorge. Quest’ultima, già tempo fa era stata protagonista di uno scontro a causa di un bicchiere d’acqua…