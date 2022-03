1 La stoccata di Soleil Sorge

Senza dubbio una delle maggiori protagoniste del Grande Fratello Vip 6 è stata Soleil Sorge. Fin dal primo giorno infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro del gossip e del pettegolezzo, e ha fatto a lungo discutere di sé. In particolare come è ben noto, l’influencer è stata protagonista di un triangolo con Alex Belli e sua moglie Delia Duran, che da mesi sta facendo chiacchierare il web e il pubblico. Tuttavia a oggi sembrerebbe che Soleil abbia definitivamente chiuso con l’attore, e non è chiaro quello che accadrà quando il reality tra qualche giorno giungerà al termine. Nel mentre però qualche ora fa è accaduto qualcosa che non passato inosservata.

Mentre chiacchieravano, Sophie Codegoni ha fatto notare a Soleil Sorge come dall’inizio del programma la sua linea della vita sia stata l’unica a non essere raccontata. Nel corso dei mesi infatti abbiamo ascoltato le storie di tutti i Vipponi del reality, e non sono mancate tante emozioni. A quel punto la stessa Soleil ha lanciato una stoccata proprio agli autori del Grande Fratello Vip. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

“Di me non hanno raccontato niente. Proprio l’inizio, ma neanche in modo completo. Anche di Delia non hanno fatto approfondito però hanno fatto un racconto, dall’infanzia a tutta la vita. È anche vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile”.

Della serie "altro che protetta"

Come dice Sophie l'unica linea della vita di cui praticamente non hanno raccontato nulla è quella di Soleil e lei giustamente tira una bella 🏹

"È anche vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile" #gfvip #solearmy pic.twitter.com/SXX7Y02UR4 — Catia (@catiuz92) March 4, 2022

Nel mentre solo nel corso dell’ultima diretta del reality, Alfonso Signorini ha fatto delle inedite rivelazione sul misterioso fidanzato che Soleil Sorge avrebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a rivedere le parole del conduttore.