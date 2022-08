Soleil Sorge mette like a un tweet contro Jessica e scatena una rivolta dei fan

1 Il like di Soleil Sorge che fa arrabbiare

Sta andando in onda il primissimo promo per il GF Vip 7 che partirà a settembre. Al momento la data di inizio prevista è, salvo cambiamenti, lunedì 19 settembre. E proprio questo primo promo è oggi al centro della polemica sui social, specialmente su Twitter. Sì perché si vedono tutti i vipponi della scorsa edizione, ma è stato dato ampio spazio nel parlare a Soleil Sorge, Lulù e Alex Belli. Niente vincitrice, Jessica Selassié, e ciò ha fatto molto arrabbiare i suoi fan.

Sul piede di guerra sono principalmente i fan Jerù, cioè quelli che sostengono la coppia formata da Jessica appunto e Barù. Loro si sono veramente molto arrabbiati tanto che prevedono già che la vincitrice non avrà molto spazio sulle pareti della casa. Infatti di solito in delle pareti precise della casa vengono appese foto dei vecchi concorrenti. Proprio i fan Jerù vorrebbero una foto della loro coppia preferita. Ma considerando che la principessa è stata bistrattata dal promo, si aspettano che abbia poca considerazione anche nelle foto in giro per casa.

Oltre a questo la polemica si sta facendo ancora più accesa dopo un’azione social di Soleil Sorge. Tra i tanti utenti che hanno condiviso il promo su Twitter non ci sono solo persone arrabbiate, ma anche coloro che fanno dell’ironia proprio sull’assenza dell’ultima vincitrice. E ad uno di questi tweet “contro” la Selassié ha messo il like proprio la Sorge.

Intuile dire che i fan di Jessica si sono ancora più arrabbiati, continuando a considerare Soleil una persona cattiva e in cerca solo di notorietà.

E a proposito della nota influencer, ci sono grandi novità che la riguardano legate alla nuova edizione del GF Vip. Vediamo che succede…