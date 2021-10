1 La madre di Soleil Sorge sugli ex della figlia

Di recente la madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, come riportato anche da Gossip e TV. Innanzitutto ha rivelato di esserci rimasta molto male nel momento in cui “è stata messa in croce come nessun altro” per le sue parole ritenute razziste: “Mi offende a morte quello che è stato montato contro di lei: Ainett è stata fuori luogo, ha fatto la vittima“.

Ha proseguito, poi, parlando degli uomini della vita della gieffina. Secondo quanto ha detto l’infuencer, fuori dalla casa del Grande Fratello c’è qualcuno che la sta aspettando, ma la madre non ha voluto commentare la questione. Ha, inoltre, spiegato che all’interno del reality non c’è nessuno che potrebbe interessare alla figlia: “Aldo Montano è troppo grande, Alex Belli è una bandiera al vento, anche se è carino e amichevole con lei, ma finisce lì“. Per quanto riguarda gli ex è stata molto più dura. Nella casa del GF Vip, infatti, la ragazza ha trovato Gianmaria Antinolfi.

La madre di Soleil Sorge ha confermato quanto già detto dalla figlia, ovvero che Gianmaria aveva una tendenza ad asfissiarla. Ha, però, rincarato la dose: “Ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che a un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. […] Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti“. Parole non belle nemmeno per Luca Onestini, la cui storia durò fino a quando lui si mise insieme a Ivana Mrazova. Wendy, in questo caso ha semplicemente detto: “Diciamo che non mi è gradito“.

Un tono molto più tenero, invece, quando ha commentato il rapporto che aveva con Jeremias Rodriguez: “Lo adoro, purtroppo avevano ritmi diversi“. Continua…