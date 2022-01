1 La lite tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Non c’è pace per Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Le due oramai da diverse settimane, soprattutto dopo l’arrivo di Delia Duran, non si considerano più di tanto e più volte sono arrivate allo scontro. A dare ‘il colpo di grazia’ al loro rapporto una battuta di Soleil durante lo spazio radio del GF Vip: “Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio. Se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi dispiace”, ha detto in quel contesto. Parole queste che hanno ferito non poco Manila, che se l’è presa e non poco.

Anche ieri durante la puntata Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno battibeccato e sono rimaste ferme sulle loro posizioni. Ma il bello è arrivato quando è stata mandata la pubblicità. Nel mentre, infatti, sul canale 55 di Mediaset Extra, le gieffine hanno a lungo discusso. Soleil si è detta particolarmente stufa e ha accusato Manila di fare la vittima. Ecco lo sfogo della Sorge ripreso da Biccy:

“Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti”.

E ancora molto amareggiata Soleil Sorge ha aggiunto: “Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non è hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate”.

