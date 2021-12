1 Il commento di Soleil Sorge

Sono state giornate particolarmente intense le ultime per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo infatti lo scorso lunedì c’è stato l’ultimo faccia a faccia tra l’influencer, Alex Belli e Delia Duran. L’attore infatti è stato squalificato dal reality per aver violato le regole durante l’incontro con sua moglie e a oggi è tornato alla sua vita di sempre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel mentre è rimasta a leccarsi le ferite e ha preso in considerazione, almeno inizialmente, l’ipotesi di lasciare a sua volta il programma. Nel mentre nelle prossime ore come è ben noto arriveranno in casa nuovi concorrenti, e i Vipponi stanno cercando di capire chi potrebbe varcare la porta rossa.

Mentre chiacchierava proprio con Soleil Sorge, Davide Silvestri ha affermato che gli piacerebbe che entrasse Luca Vismara, suo vicino di casa, col quale ha un ottimo rapporto. Come qualcuno ricorderà però i rapporti tra il cantante e l’influencer non sono dei migliori. I due si sono incontrati a L’Isola dei Famosi e sono stati acerrimi nemici per tutta la durata del reality. A quel punto così Soleil, dopo aver ascoltato le parole di Davide, ha giurato che se Vismara dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6, lascerebbe il programma. Non è tardata ad arrivare così la reazione di Luca, che sui social ha così affermato ironicamente:

“Sto preparando i bagagli”.

In queste ore nel mentre a lanciare una frecciatina a Soleil Sorge è stata anche Rosalinda Cannavò. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’attrice.