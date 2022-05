La risposta di Soleil Sorge alla critica

Soleil Sorge

Ieri 30 aprile Soleil Sorge è stata ospite di Donoma, imponente discoteca di Civitanova Marche. Qui è stata accolta dall’affetto di numerosi fan e non solo. L’ex gieffina, oggi opinionista de La Pupa e il Secchione, ha animato la serata e intrattenuto il pubblico.

Tra le storie di Instagram ha condiviso tanti momenti della serata, ma a balzare all’occhio è un video che ora sta facendo il giro del web. La Sorge, infatti, è stata protagonista di un episodio che in queste ore sta facendo molto parlare tra i suoi sostenitori e lei stessa ha poi voluto spendere qualche parola.

Nel breve filmato in questione si vede Soleil Sorge circondata da alcuni ragazzi e uno di loro le chiede: “Posso dirti una cosa?”. Lei incuriosita ha accettato e voluto ascoltare la sua domanda: “Ma perché dal vivo sei così brutta?”. Un commento sicuramente evitabile che, probabilmente, voleva risultare spiritoso. L’influencer sebbene sia rimasta un po’ spiazzata da questa frase ha comunque risposto a dovere: “Eh, perché non ho le luci giuste”, ha concluso, mentre il ragazzo ha continuato a ridere. Il video è stato condiviso dalla pagina Instagram “livenoncescoopp” e potete trovare CLICCANDO QUI.

Dopo questo episodio i fan di Soleil Sorge sono intervenuti in sua difesa e la stessa influencer ha deciso di parlare dell’accaduto su Twitter. Nel pomeriggio odierno sul suo account ufficiale ha scritto quanto segue: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi ‘così brutta’ come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter”.

Le parole di Soleil Sorge

La risposta data da Soleil Sorge ha trovato d’accordo i suoi sostenitori, i quali hanno lasciato per lei messaggi d’affetto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.