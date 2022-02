1 Retroscena su Soleil Sorge

Dopo il giallo legato alle dichiarazioni di Soleil Sorge, che sosteneva di essere giornalista oltre a influencer e modella (qui nel dettaglio), spunta un nuovo retroscena che la riguarda da vicino, proprio ora che lei si trova nella Casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta sembra essere legato al suo curriculum. Ma di cosa si tratterà?

Sulla gieffina piovono nuove accuse e stavolta da parte di Sarah Altobello, che ben l’ha conosciuta a L’Isola dei Famosi nel 2019 quando hanno condiviso l’esperienza in Honduras. Le due erano diventate molto amiche, ma ormai si sono perse di vista. Secondo quanto spiegato dall’opinionista al settimanale Di Più e gentilmente raccolto da Gossip e TV, Soleil Sorge avrebbe mentito sul suo curriculum. In che mod? L’influencer italo-americana, infatti, si è presentata nella Casa raccontando di avere un diploma alla Lee Strasberg. Per chi non lo sapesse si tratta di una delle scuole di recitazione più famose e conosciute al mondo. Insomma un attestato importante che fa sicuramente bene alla sua giovane carriera. Ma c’è un ma!

In base alle informazioni raccolte da Sarah Altobello, però, Soleil Sorge non avrebbe mai preso parte all’accademia citata. Ecco quanto ha spiegato alla rivista Di Più: “Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia. Le bugie hanno le gambe corte”

Ovviamente questa è la versione di Sarah Altobello. Il discorso a riguardo non si è di certo soffermato su questo, ma è stato molto più ampio e approfondito. Andiamo a leggere le sue affermazioni legate a Soleil Sorge, dall’amicizia e non solo…