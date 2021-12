1 La rabbia di Soleil Sorge

In queste ore i concorrenti del GF Vip 6 stanno preparando una coreografia. In particolare le donne della Casa, capitanate da Carmen Russo, stanno tentando di mettere in piedi un balletto in vista del Natale. Stanno, quindi, provando senza sosta i passi e questo, forse, sta portando a perdere la pazienza ad alcune di loro. In questo caso si parla di Soleil Sorge. L’influencer, infatti, ha è andata su tutte le furie nel momento in cui si è accorta che nel modo in cui erano disposte in fila, lei e Manila sarebbero uscite dal palco. Ha tentato di spiegarlo come vediamo nel video qui sotto.

Io comprendo che avete la necessità di ricoprire Soleil con i peggiori insulti ma quello che sta dicendo è giusto, è logica ed ha un senso e Carmen lo sa



Sta facendo questo discorso non per essere al centro dell’attenzione ma per lo spazio che mancherebbe.

#gfvip

Sembra, però, che non l’abbiano capita e lei innervosendosi è sbottata: “Torno tra cinque minuti, promesso. Fate il balletto. Improvviso sulla scena. […] Sto facendo i capricci. Per una volta faccio i capricci, non mi rompete il ca**o. Devo stare a sopportare le prime donne di qua…“.

Soleil “Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il cazzo”



Lei, presuntuosa, saccente, e capricciosa 🔥 #gfvip

Soleil Sorge lo ha spiegato con calma in seguito a Katia e a Biagio:

Noi eravamo 5 e 5. Il palco è più stretto. Quindi, invece che stare 5 e 5… Non ci entravamo perché, letteralmente, sia io da un lato che Manila dall’altro uscivamo fuori dal palco proprio dietro le quinte, quindi non è possibile una cosa del genere… Abbiamo detto di stringere. Anziché 5 e 5, 4 e 4 con due punte davanti. Quindi Carmen e Miriana davanti, così ci entriamo tutti perfettamente. Quando facciamo la coreografia, parto io. Loro sono tutte in riga. Io parto facendo la ruota e le 2 vengono davanti le 4 dietro e le 4 ancora dietro… In quel momento io prenderei la terza posizione della prima striscia, invece Eva vuole stare più in centro, quindi io prendo quello accanto a lei. Ma se lei invece che slittare sul quarto non entra sul terzo, ci evo entrare io al terzo.

Ma Soleil Sorge non è la sola che ha perso la pazienza per il balletto oggi…