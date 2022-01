Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 6 è accaduto l’impensabile: Delia Duran ha lasciato Alex Belli e si è tolta definitivamente la fede! Poco dopo così la modella si è avvicinata a Soleil Sorge, dopo aver passato il pomeriggio a sparlare dell’influencer, per comunicarle la sua decisione. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Certo che sono lucida e ora sono libera! Sono stufa e non mi merito questo. Sta giocando con un sentimento così profondo. Ci ho riso sopra, ma è gravissimo. Noi abbiamo un matrimonio di mezzo. Perché devo amare una persona che non mi tutela? Posso andare avanti in questo stato? No basta ho raggiunto il limite. Perché ho preso questa decisione soltanto adesso? Perché ha esagerato e io non ce la faccio più”.

A quel punto è arrivata l’inaspettata reazione di Soleil Sorge, che ha scoperto che Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli. Con stupore di tutti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cercato di far ragionare la modella, invitandola a riflettere bene su questa decisione. Queste le sue parole:

“Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. […] Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida. Goditi la serata con leggerezza e balla insieme a noi”.