Sembrerebbe che nelle ultime ore Delia Duran abbia preso una decisione definitiva sul suo matrimonio con Alex Belli. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo quello che sta accadendo. Come sappiamo in questa settimana la modella ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo rapporto con l’attore. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 così Alex ha cercato di fare chiarezza, e si è parlato di “amore libero”. Tuttavia sembrerebbe che tra la Duran e Belli si sia venuta a creare una frattura netta, e così ieri sera, durante numerosi ripensamenti, la Vippona ha preso la sua decisione.

Dopo ore di dubbi e incertezze, Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli una volta per tutte. Come se non bastasse la modella si è anche tolta la fede, affermando di essere una donna libera! Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca**o perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i cogl**ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. Nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via“.